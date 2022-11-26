Любвеобильный Тарас Цымбалюк показал страсный поцелуй в баре с новой девушкой

Прошло полгода с тех пор, как актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко.

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, похоже, снова влюблен и счастлив.

По крайней мере, в сторис своей страницы в Instagram артист намекнул, что уже глубоко не одинок. В фотоблоге Цымбалюк разместил черно-белую фотографию, на которой целуется с таинственной блондинкой. Ее лицо Тарас прикрыл рукой.

Тарас Цымбалюк с новой пассией / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кадр был сделан в баре, когда пара хорошо проводила время. Кстати, более двух недель назад Цымбалюк уже делился фотографиями, на которых изображен с новой пассией. На кадрах были запечатлены общие моменты из жизни влюбленных. Как вот прогулка, ужин. Впрочем, лицо любимой актер не торопится показывать.

Напомним, что в июне этого года Тарас Цымбалюк ошеломил поклонников новостью, что разводится со своей второй женой, визажисткой Тиной Антоненко. Пара была вместе четыре года.

До этого Цымбалюк был женат на своей сокурснице по имени Ангелина. Впрочем, брак не продлился долго, а причиной разрыва актер назвал то, что он не был готов к семейной жизни.

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