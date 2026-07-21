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- Гламур
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Людмила Барбир без макияжа похвасталась стройной фигурой в купальнике с пикантными вырезами
Знаменитость показала, как проходит ее отдых в Карпатах.
Украинская телеведущая Людмила Барбир наслаждается желанным отпуском. Знаменитость проводит время в Карпатах.
В своем Instagram ведущая показывает, как проходит ее отдых. Людмила Барбир любуется невероятными горными видами, наслаждается вкусными блюдами, ходит на различные процедуры, даже в отпуске не забывает о спорте и активно плавает в бассейне.
Ведущая также порадовала подписчиков и пикантными кадрами. Знаменитость показала, как плавала в бассейне. Людмила Барбир опубликовала кадры, на которых предстает в черном сплошном купальнике с пикантными вырезами. Ведущая засветила свою стройную фигуру и длинные ножки.
Кстати, на кадрах Людмила Барбир представала без единой капли декоративной косметики. Так что можно заметить естественную красоту ведущей. Сама же знаменитость говорит, что по полной наслаждается отпуском. Ведущая проводит время за плаванием в бассейне и поеданием вкуснейших блюд.
«Мой желанный отпуск в Карпатах. Если хотите меня найти, то ищите где-нибудь между бассейном и тарелкой баноша с грибами», — шутит ведущая.
Кстати, Людмила Барбир отправилась в отпуск не сама, компанию ей составили мама и сын. Недавно ведущая восхитила их редкими фото вместе.