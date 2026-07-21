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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Людмила Барбир без макияжа похвасталась стройной фигурой в купальнике с пикантными вырезами

Знаменитость показала, как проходит ее отдых в Карпатах.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Людмила Барбир

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Украинская телеведущая Людмила Барбир наслаждается желанным отпуском. Знаменитость проводит время в Карпатах.

В своем Instagram ведущая показывает, как проходит ее отдых. Людмила Барбир любуется невероятными горными видами, наслаждается вкусными блюдами, ходит на различные процедуры, даже в отпуске не забывает о спорте и активно плавает в бассейне.

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Ведущая также порадовала подписчиков и пикантными кадрами. Знаменитость показала, как плавала в бассейне. Людмила Барбир опубликовала кадры, на которых предстает в черном сплошном купальнике с пикантными вырезами. Ведущая засветила свою стройную фигуру и длинные ножки.

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Кстати, на кадрах Людмила Барбир представала без единой капли декоративной косметики. Так что можно заметить естественную красоту ведущей. Сама же знаменитость говорит, что по полной наслаждается отпуском. Ведущая проводит время за плаванием в бассейне и поеданием вкуснейших блюд.

«Мой желанный отпуск в Карпатах. Если хотите меня найти, то ищите где-нибудь между бассейном и тарелкой баноша с грибами», — шутит ведущая.

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Кстати, Людмила Барбир отправилась в отпуск не сама, компанию ей составили мама и сын. Недавно ведущая восхитила их редкими фото вместе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
254
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