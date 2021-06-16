Людмила Барбир и Маричка Падалко без макияжа провели утренние прямые эфиры

Ведущие таким образом отпраздновали День естественной красоты.

Сегодня, 16 июня, в мире отмечают День естественной женской красоты, говорится в "Сніданку з 1+1".

Разные эпохи — разные стандарты красоты. И в попытках стать красивой было все — от токсической косметики со свинцом в 18 веке до пластических операций и инъекций сегодня. Но единственный недостижимый идеал красоты — понемногу исчезает. Потому что само определение красоты — расширяется.

Суданская модель Алек Уэк не боится показать свои настоящие волосы, Халима Аден — остается в хиджабе даже на модных показах, а Винни Харлоу с витилиго — снимается для самых престижных обложек. Модели с разным цветом кожи, весом, с седыми волосами и морщинами — теперь на подиумах и обложках глянца. Это — новое понимание красоты, где есть место всем. И где физические признаки — не так важны.

Критерии привлекательности: что такое естественная женская красота и какую роль здесь играет внешность

Более того — восприятие красоты — очень субъективное, говорят ученые. Влияют десятки факторов — от общества, в котором рос человек, до особенностей внешности ближайших родственников.

Отметим, что сегодня во время утреннего эфира ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир полностью сняла макияж и вела программу без грамма косметики. Ее поддержала ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, которая также вышла в прямой эфир без мейк-апа.

Напомним, недавно ведущая Снежана Егорова показала лицо без макияжа вблизи. Знаменитость похвасталась естественной красотой во время отдыха в Турции.

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