Людмила Барбир очаровала редким фото с мамой и родной сестрой

Телезвезда поздравила маму с днем рождения.

Известная телеведущая Людмила Барбир поделилась редким совместным фото с мамой и сестрой.

В фотоблоге ведущая "Сніданку з 1+1" запостила селфи, на котором позирует с Марией Михайловной и Анной. Поводом для этого стал день рождения мамы.

instagram.com/liudmila.barbir

Также в посте Барбир оставила теплые слова для именинницы.

"Мамочка, родная, Сияй и цвети нам на радость! Безгранично счастливы, что вселенная подарила нам такую любящую, заботливую и мудрую маму. Спасибо, что ты всегда рядом... Любим и обнимаем крепко!" — поздравила звезда родного человека.

К поздравлениям также присоединились фолловеры телезвезды. Пользователи написали кучу приятностей и отметили, что у кумира красивая мама.

Мама — это наша вселенная. Пусть всегда будет здоровой, счастливой и согревает вас своим теплом и любовью

Мамочке поздравления, она красавица

Мои искренние поздравления! Пусть Бог дарует многая лета!

Напомним, не так давно Людмила Барбир и Маричка Падалко без макияжа провели утренние прямые эфиры. Ведущие таким образом отпраздновали День естественной красоты.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку