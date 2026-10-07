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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Людмила Барбир похвасталась отдыхом в живописном месте и удивила неожиданной "добычей"

43-летняя телеведущая показала атмосферные кадры из Верховины и похвасталась грибным урожаем.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Людмила Барбир

Людмила Барбир

Телеведущая Людмила Барбир показала, как отдыхает в Карпатах, где устроила грибную охоту и спела коломыйку.

43-летняя ведущая отправилась в Верховину. Там она насладилась осенними пейзажами. Барбир устроила фотосессию на фоне карпатской природы. Для атмосферных кадров звезда выбрала непринуждённый образ. Но больше всего внимания привлекла её неожиданная находка. Телеведущая продемонстрировала целый урожай грибов, который удалось собрать во время прогулки.

Людмила Барби с близкими / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барби с близкими / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Похоже, поход в лес для Барбир стал не просто прогулкой, ведь она с удовольствием похвасталась результатами своей тихой охоты. На опубликованных кадрах ведущая позирует с грибами на фоне осенних Карпат, демонстрируя особую атмосферу своей поездки.

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Не обошлось и без местного колорита. Барбир сняла видео, на котором напевает карпатскую коломыйку, чем ещё больше передала атмосферу отдыха в Верховине.

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Пост Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Путешествие телеведущей пришлось на особенно живописное время года. Осенние горы, прогулки по лесу и традиционные мотивы стали главными героями её снимков из Карпат.

Напомним, недавно Людмила Барбир без макияжа продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с пикантными вырезами.

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