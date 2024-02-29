Людмила Барбир показала, как в 5 утра приезжает на работу и готовится к "Сніданку з 1+1"

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир решила показать поклонникам, как готовится к прямому эфиру проекта.

Знаменитость призналась, что фаны часто спрашивают у нее, что происходит за кулисами "Сніданку з 1+1", и она поделилась, как все происходит.

По словам Барбир, она просыпается в 4 утра и уже около 5:20 приезжает в офис канала 1+1.

"Мое утро начинается около четырех и в 5:20 я уже на канале. Эфирный образ уже ждет меня (стилисты готовят его заранее). Затем начинается магия", — рассказала Барбир.

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Обязательно, прежде чем нанести макияж, Людмила делает массаж лица скребком гуаша. Как отметила ведущая, такой массаж помогает ей убрать отеки и подтягивает кожу лица.

"После массажа наношу уход для лица: тоник, сыворотка, кремы и база под тональный крем. Это важно, чтобы косметика не портила кожу", — добавила Барбир.

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Ведущая рассказала, что пока ее гримируют и делают прическу, она готовится к прямому эфиру – читает новости и сценарий.

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир показала закулисье "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Напомним, недавно Людмила Барбир попала в курьезную ситуацию. Случайно из-за технической ошибки в прямой эфир на YouTube-канале "Сніданку з 1+1" попало резкое выражение ведущей.

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