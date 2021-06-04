Людмила Барбир в дизайнерском платье с высоким разрезом обнажила стройные ножки

Ведущая открыла 50-й юбилейный фестиваль "Молодость".

Ведущая "Сніданку з 1+1" и актриса Людмила Барбир была выбрана ведущей церемонии открытия юбилейного 50 международного кинофестиваля "Молодость".

Специально для теледивы роскошный наряд создал украинский дизайнер Иван Фролов, обладатель награды "Прорыв года" на Best Fashion Awards 2020.

Ведущая в паре вместе с актером Тарасом Цымбалюком под открытым небом возле Арки Дружбы в Киеве провели первое событие кинофестиваля. Звездными гостями мероприятия стали: министр культуры Александр Ткаченко, послы, режиссеры Олег Сенцов, Валентин Васянович, Нариман Алиев, драматург, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит, семья актеров Ступок — Остап и Дмитрий, директор департамента утреннего вещания 1+1 Media Юлия Жмакина, певица Камалия с мужем, прима-балерина Екатерина Кухар и премьер Национальной Оперы Украины Александр Стоянов, актеры, режиссеры и другие деятели театра и кино.

пресс-служба канала "1+1"

На Людмиле Барбир было платье с длинной пышной красной тафтовой юбкой с разрезом и корсетом с вышивкой.

Основатель и креативный директор бренда Иван Фролов описывает свое творение так: "Платье на церемонии открытия - один из ключевых визуальных образов, который остается в памяти. Поэтому для такого легендарного события, как юбилейная Молодость мы создали образ, вдохновленный голливудским шиком. Каждый его айтем - знаковый для нашего бренда".

пресс-служба канала "1+1"

Людмила Барбир рассказала, что все примерки платья проходили тайно, без посторонних глаз и камер. Даже эскиз до последнего держали в тайне, чтобы эксклюзивно показать только на самой церемонии.

"На сцене чувствовала себя очень гармонично и услышала сотни комплиментов. Спасибо всей команде, которая работала над созданием платья. Рада присоединиться к такому важному мировому кинособытию. За свою историю Молодость не раз становились площадкой для дебютов известных на весь мир режиссеров, в частности, Фреда Келемена, Дэнни Бойла, Тома Тыквера. И, уверена, эта традиция продолжится", - поделилась ведущая.

Тарас Цимбалюк и Людмила Барбир / пресс-служба канала "1+1"

Символично, что именно Людмила Барбир стала ведущей церемонии открытия юбилейной Молодости. 50 лет назад, в 1970 году, фестиваль стартовал, как площадка для показа короткометражных фильмов студентов театрального университета имени Карпенко Карого. Именно этот ВУЗ закончила Барбир, по специальности - актриса театра и кино.

пресс-служба канала "1+1"

Отметим, церемония награждения 50-го юбилейного Международного кинофестиваля "Молодость" состоится 5 июня.

Ее проведут ведущий "Сніданку з 1+1" и продюсер нового дневного шоу "Твій День" Егор Гордеев и актриса Ирма Витовская.

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