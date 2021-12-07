Людмила Барбир в обтягивающем красном платье воплотила образ соблазнительной итальянки

Ведущая снялась в стильной фотосессии Dolce Vita.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир в этом году свой день рождения отметила дома, в кругу самых родных. Но с самого утра в эфире получила от коллег теплые искренние поздравления, а в соцсетях – от тысяч своих зрителей-поклонников.

Коллеги по "Сніданку з 1+1", зная любовь Людмилы Барбир к Италии и ее невероятное сходство с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи, подарили на день рождения платье в итальянском стиле. Во дворе канала 1+1, где стоит маленькая красная машинка – благотворительный подарок в благотворительной инициативе "Твій день. Твоя мрія", Барбир в новом платье снялась в стильной фотосессии Dolce Vita.

Людмила Барбир / пресс-служба канала "1+1"

Свою сексапильность итальянки проявляют через одежду – стильную, простую и одновременно выразительную. Поэтому, когда стилисты выбирали платье цвета спелой вишни для Людмилы Барбир, то вдохновлялись, прежде всего, образами Софи Лорен и Моники Беллуччи из их самых известных кинолент "Вчера, сегодня, завтра", "Брак по-итальянски", "Малена", "Любовь: инструкция по применению".

Людмила Барбир / пресс-служба канала "1+1"

Это платье лаконичного кроя идеально подчеркивает женский силуэт: грудь, талию, бедра, линию декольте. Элегантность силуэту придает квадратный вырез, немного обнажающий плечи, целый ряд маленьких пуговиц и кокетливая широкая оборка ниже колен. Дополняют образ Людмилы черные туфли на высоком каблуке.

Людмила Барбир / пресс-служба канала "1+1"

Людмила Барбир / пресс-служба канала "1+1"

"Итальянцы как никто умеют жить в свое удовольствие. У них сплошное Dolce Vita. Но это не обо мне. По крайней мере, пока что, учитывая мои рабочие графики и кучу проектов в зимний период. Когда мне коллеги подарили это замечательное платье, сразу пришла в голову сфотографироваться в нем вместе с нашей итальянской маленькой машинкой, которая уже совсем скоро станет чьей-то большой мечтой в благотворительном проекте "Твій день. Твоя мрія", – рассказала Людмила Барбир.

Читайте также: