Людмила Барбир в стильной вышиванке проведет спецвыпуск "Сніданку з 1+1" ко Дню святого Николая

Телеведущая Людмила Барбир в стильной вышиванке и ее коллега Руслан Сеничкин проведут праздничный эфир "Сніданку з 1+1" из студии в Киеве.

А вот вторая пара ведущих, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев, отправятся во Львов в больницу святого Николая. В этот праздничный день Неля и Егор вместе с проектом "Здійсни мрію" станут помощниками святого Николая, узнают о мечтах детей и осуществят одну из них в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ.

По словам Нели Шовкопляс, в этом году ее сынишки написали письма святому Николаю. Она не осталась в стороне и сама написала праздничное послание, ведь и взрослые должны верить в чудеса.

"Мои малыши сказали: "Мам, ну ты тоже должна написать обязательно". И я себя на секундочку поймала на мысли, что взрослыми мы мало верим в чудеса. Но когда тебе дети прямо говорят, что ты тоже должна загадать желание, то ты на секундочку возвращаешься в детство и начинаешь верить в чудо. Смотрите наш особый эфир 19 декабря на ТЕТ и помогайте дарить чудо!" – отметила Неля Шовкопляс.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Специальный эфир "Сніданку з 1+1" на ТЕТ будет нести благотворительную миссию: вместе с платформой DOBRO.UA, БО "Ти не один", благотворительный фонд 1+1 медиа и проект "Здійни мрію" откроет сбор на эрготерапевтическое оборудование для реабилитаций в неврологическом отделении ОП "Больница святого Николая". Взносы будут приниматься с 7:00 19 декабря. За донаты ведущие "Сніданку з 1+1" будут осуществлять мечты неравнодушных украинцев.

Как сделать так, чтобы именно вашу мечту осуществили – смотрите в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ уже 19 декабря с 7:00 до 11:00.

Как всегда, зрителей проекта будут ожидать интересные истории неравнодушных украинцев, а также музыкальные номера от популярных украинских звезд шоу-бизнеса.

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