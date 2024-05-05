Людмила Барбир восхитила редким фото с подросшим сыном-копией

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир порадовала поклонников редкими фото с сыном Тарасом.

Сегодня, 5 мая, православные верующие празднуют Пасху. По этому случаю семья Барбир уже сходила в церковь и освятила корзину со вкусностями. После обряда ведущая сделала несколько снимков с сыном и удивила их сходством. На изображении улыбающийся Тарас стоит возле звездной мамы. Семья в праздничный день надела вышиванки.

Людмила Барбир с сыном / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Также Людмила сфоткала сына на фоне церкви и зеленого сада. В руках Тарас держит празднично украшенную пасхальную корзину.

Людмила Барбир с сыном / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Под кадрами звезда поздравила всех украинцев со светлым праздником Воскресения Христова.

"Со светлой Пасхой! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!", - написала Людмила Барбир.

В ответ поклонники оставили много теплых пожеланий семье телеведущей и удивились, как сильно подрос ее сын:

Воистину воскрес! Вы такие красивые! Какой хороший сынишка! Пусть Бог сохранит вашу прекрасную семью

Христос Воскрес! С Пасхой! Пусть сбудется наша самая заветная мечта! Добра и света в душе всем нам!

Воистину воскрес! Людочка, сынок у Вас как вырос, настоящий мужчина! Дай Бог здоровье

Напомним, многие другие звезды уже также присоединились к поздравлениям украинцев с Пасхой и показали, как в семейном кругу сходили в церковь.

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