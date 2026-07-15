Людмила Барбир восхитила редкими фото с мамой-красавицей и 13-летним сыном в Карпатах

Людмила Барбир / © пресс-служба канала "1+1"

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Украинская телеведущая Людмила Барбир поделилась теплыми семейными кадрами отдыха в Карпатах.

Звезда отправилась в горы вместе с мамой Марией Михайловной и 13-летним сыном Тарасом, чтобы отпраздновать особое событие. В день рождения мамы семья устроила для нее настоящий праздник. Именинницу поздравили букетом любимых ромашек, воздушными шарами, а в гостинице их ждали шампанское и фрукты. Вместе они отдохнули в СПА, а на память сделали атмосферные фотографии на фоне карпатских гор.

Мама Людмилы Барбир / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир с мамой и сыном / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбир с мамой и сыном / © instagram.com/liudmila.barbir

По случаю праздника Барбир посвятила маме трогательный пост, в котором поблагодарила за любовь, заботу и неизменную поддержку. Ведущая призналась, что больше всего ценит домашний уют, который мама создает для всей семьи, ее кулинарные шедевры и искреннюю заботу о детях и внуках.

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«Мамочка, с днем рождения! Благодарю тебя за то, что всегда с нетерпением нас ждешь и готовишь мои любимые блюда. За то, что ты легка на подъем и „за любой кипишь“ — главное, чтобы вместе с семьей. За твое фирменное: „А мама говорила!?“ — и за то, что уважаешь любой мой выбор. За наши бесконечные ночные болтовни о „вечном“ у костра под старой грушей. За то, что, несмотря на расстояние, ты всегда рядом, когда это так нужно. За то, как сильно ты любишь и заботишься о своих внуках. И за то, что во время обстрелов посреди ночи каждый раз пишешь: „Вы как?“», — обратилась Людмила к самой родной.

Напомним, недавно юморист Лера Мандзюк жестко высказалась о воспитании родителей и дала свежий взгляд на «детские травмы».

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