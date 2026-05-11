Людмила Барбир впервые за долгое время показала 13-летнего сына-красавца и восхитила их объятиями

Людмила Барбир / © пресс-служба канала "1+1"

Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир показала редкие фото с сыном Тарасом.

Так, в течение нескольких лет звездная мама избегала совместных фото с единственным сыном и не делилась подробностями его жизни. Но по случаю Дня матери сделала исключение. Барбир в Instagram показала подростка Тараса и просто ошеломила фанов его изменениями. За короткий период парень возмужал и почти догнал маму в росте.

На фотографиях ведущая позировала с пышным букетом цветов, которые, вероятно, подарил ей Тарас. Счастливая семья поделилась улыбками, теплом и объятиями. В то же время Людмила в посте высказалась о ценности материнства.

Людмила Барбир с сыном / © instagram.com/liudmila.barbir

«Поздравляю всех, кто выбрал для себя самый сложный и самый прекрасный в мире путь быть мамой!» — восхитила поздравлениями звезда.

В комментариях семью засыпали комплиментами, отмечая, как быстро повзрослел сын и как сильно он похож на маму.

Какой уже взрослый и красивый! Вы замечательные!

Какой красивый мальчик! Браво Люда!

Люда, какой у тебя сын. Вы очень похожи! И такая же искренняя улыбка, как у тебя

Известно, что Людмила Барбир воспитывает сына Тараса вместе с мужем Игорем, который служит в армии с 2014 года. Подростку в этом году в конце лета исполнится 14 лет.

