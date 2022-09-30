Люк Скайуокер из "Звездных войн" будет собирать деньги на ВСУ

Звезда культовой ленты "Звездные войны" Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, присоединился к платформе сбора средств UNITED24.

Артист стал послом платформы и будет поддерживать проект "Армия дронов". Нового посла представили во время онлайн-звонка с президентом Украины. Владимир Зеленский выразил Марку Хэмиллу благодарность за поддержку украинского народа с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Марк Гамилл пообщался с президентом Зеленским

"Свет точно победит тьму. Я в это верю, и в это верит наш народ. Спасибо, что вы возглавили сложную миссию – быть первым послом, который будет помогать Украине собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это очень важно!" — сказал Зеленский.

Марк Гамилл пообщался с Зеленским

Кроме того, Марк Хэмилл и Владимир Зеленский обсудили следующие шаги актера по поддержке UNITED24.

"В этом долгом и неравном противостоянии Украине нужна дополнительная поддержка. Для меня честь стать послом "Армии дронов" по приглашению президента Зеленского. Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас самое лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", – сказал Хэммилл.

Марк Гамилл в роли Люка Скайвокера

Марк Гамилл в роли Люка Скайвокера

Проект "Армия дронов" — это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов. Благодаря вкладам доноров на "Армию дронов" Вооруженные силы Украины уже получили 986 беспилотников. Общая сумма закупок – 1 905 508 866 гривен.

Напомним, ранее американская певица и актриса Барбра Стрейзанд присоединилась к национальной фандрайзинговой платформе UNITED24. Теперь американская певица будет собирать средства на неотложные медицинские нужды в Украине.

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