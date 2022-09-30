Люк Скайуокер из "Звездных войн" будет собирать деньги на ВСУ

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли культового героя Люка Скайуокера из ленты "Звездные войны", стал послом платформы сбора средств UNITED24.
Звезда культовой ленты "Звездные войны" Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, присоединился к платформе сбора средств UNITED24.
Артист стал послом платформы и будет поддерживать проект "Армия дронов". Нового посла представили во время онлайн-звонка с президентом Украины. Владимир Зеленский выразил Марку Хэмиллу благодарность за поддержку украинского народа с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Свет точно победит тьму. Я в это верю, и в это верит наш народ. Спасибо, что вы возглавили сложную миссию – быть первым послом, который будет помогать Украине собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это очень важно!" — сказал Зеленский.
Кроме того, Марк Хэмилл и Владимир Зеленский обсудили следующие шаги актера по поддержке UNITED24.
"В этом долгом и неравном противостоянии Украине нужна дополнительная поддержка. Для меня честь стать послом "Армии дронов" по приглашению президента Зеленского. Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас самое лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", – сказал Хэммилл.
Проект "Армия дронов" — это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов. Благодаря вкладам доноров на "Армию дронов" Вооруженные силы Украины уже получили 986 беспилотников. Общая сумма закупок – 1 905 508 866 гривен.
Напомним, ранее американская певица и актриса Барбра Стрейзанд присоединилась к национальной фандрайзинговой платформе UNITED24. Теперь американская певица будет собирать средства на неотложные медицинские нужды в Украине.
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