Люк Скайуокер из "Звездных войн" по-английски будет сообщать о сигналах воздушной тревоги

Американский актер Марк Гэмилл, известный благодаря роли Люка Скайвокера в ленте "Звездные войны", будет сообщать о сигналах воздушной тревоги в Украине.

В частности, голос знаменитости будет звучать в англоязычной версии украинского приложения "Повітряна тривогаа", о чем идет речь в Telegram-канале "UNITED24".

Актер будет сообщать пять видов опасности: ракетный удар, артиллерийский обстрел, уличные бои, радиационная и химическая угроза.

Но это не все. Когда будет приходить уведомление об отбое воздушной тревоги, Марк Гэмилл в приложении будет говорить крылатые фразы фильма "Звездные войны", например — "May the Force be with U!".

Отметим, Марк Хэмилл является послом платформы UNITED24. Знаменитость занимается сбором средств на дроны для украинских защитников. Как ранее делился актер, результаты благотворительного сбора шокировали даже его самого. Только через три недели после начала проекта удалось собрать средства на 500 дронов.

Читайте также: