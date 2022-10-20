Люк Скайуокер из "Звездных войн" признался, сколько дронов собрал для ВСУ

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли культового героя Люка Скайвокера из ленты "Звездные войны", собирает средства на беспилотники для украинских защитников.

Звезда культовой ленты "Звездные войны" Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайвокера, три недели назад присоединился к платформе сбора средств на дроны для ВСУ UNITED24.

В целом результаты труда шокировали даже самого актера. Марк Хэмилл признался, что за это время ему удалось собрать немалую сумму средств, на которую уже приобрели 500 дронов для ВСУ.

"Я был действительно шокирован, потому что они (ред. – специалисты, следящие за сбором средств) по меньшей мере два-три раза в неделю сообщают мне о происходящем, и они сказали, что получили более 500 беспилотников, с тех пор как я начал это делать", — отметил актер, пишет Bloomberg.

Марк Хэмилл / Фото: Associated Press

Знаменитость также поделился, что Украине ныне крайне необходимы дроны. Беспилотники изрядно помогают ВСУ на фронте.

"Украине нужны дроны. Они определяют результаты войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе", – подчеркнул Марк.

Проект "Армия дронов" — это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Ранее американская певица и актриса Барбра Стрейзанд тоже присоединилась к платформе UNITED24. Она помогает собирать средства на медицинские нужды украинцам.

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