Люк Скайуокер из "Звездных войн" в уникальной вышиванке призвал мир помочь украинским школьникам

Звезда "Звездных войны" Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайвокера в серии фильмов, призвал помогать Украине.

Актер показался в уникальной вышиванке, изготовленной специально для него. На льняной рубашке белым вышит не только украинский орнамент, но и световыми мечи, с которыми ловко сражался с врагом джедай. Фотографией в уникальном наряде Хэммилл поделился в своем Twitter.

Марк Хэмилл

Таких вышиванок в мире изготовлено только две: одна для Хэмилла, а другая — для того, кто отдаст свой донат в поддержку украинских школьников. Актер принял участие в благотворительной инициативе фандрейзинговой платформы United24, послом которой он является.

Чтобы получить эксклюзивную рубашку, фаны могут пожертвовать от 24 долларов на восстановление школы в селе Бузовая Киевской области.

"Эта сделанная по заказу вышиванка с вышитыми джедайскими мечами – подарок от United24. Их всего две. Хотите шанс выиграть другу? Просто пожертвуйте 24 доллара или больше на восстановление школы в селе Бузова, Украина. Давайте сделаем это вместе!", — написал в соцсетях. Хэмилл.

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