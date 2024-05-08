Люксембург впервые за 30 лет выступил на "Евровидении": феерический номер разработал продюсер из Украины

Люксембург впервые за 30 лет вернулся на международный песенный конкурс "Евровидение".

В последний раз страна участвовала в музыкальной гонке в 1993 году. И вот в 2024 году после 30-летней паузы Люксембург феерически вернулся. Страну представляла молодая певица Тали Голаргент с песней Fighter, которая переводится как "Боец". В частности, исполнительница спела о "бойце-мечтателе", который "борется с неурядицами, чтобы достичь мечты".

Тали Голаргент, представитель Люксембурга / Фото: Associated Press

Но особое внимание зрителей привлек яркий номер Тали Голаргент, над которым работала не только люксембургская команда, но и украинская во главе с креативным продюсером Германом Неновым, который в прошлом помогал организовывать "Евровидение" в Ливерпуле от имени Украины.

Герман Ненов / Фото: facebook.com/german.nenov

Он рассказал, какую идею закладывал в номер Тали Голаргент и какие символизмы можно заметить. В частности, работа над перфомансом длилась три месяца.

"Мы начинаем номер внутри квадратной рамки, которая символизирует рамки, в которых, к сожалению, живет большинство людей, и они не решаются шагнуть вперед к своей мечте. В номере присутствует символ ягуара, он означает, что для того, чтобы достичь своей цели, иногда надо бежать быстрее, чем ягуар. Артистка танцует на раскаленной скамье, это означает, что путь к мечте часто идет через испытания. И нужно идти его и по раскаленной скамье, и по лезвиям ножа, и по разбитому стеклу", - поделился Ненов.

Тали Голаргент, представитель Люксембурга / Фото: Associated Press

Отметим, в первом полуфинале Люксембурга, в отличие Украины, которая попала в финал четвертой, пришлось попотеть. Для страны интрига держалась до последнего. Люксембург закрыл первую десятку финалистов. Кому из первого полуфинала удалось попасть в грандфинал – смотрите в нашем материале.

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