Måneskin неожиданно прилетел в Россию на встречу с фанатами

Måneskin неожиданно прилетел в Россию на встречу с фанатами

Артисты не будут давать концерт.

Победитель "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin, которая недавно с Go_A записал совместную песню, изрядно удивила своих украинских поклонников.

Музыканты решили неожиданно поехать в Россию на встречу с фанатами, которую организовала «Яндекс.Музыка». Артисты концерта не будут давать, а только встретятся с поклонниками и ответят на вопросы, пишет starhit.

группа Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

Артисты прилетели в Москву уже вчера. После того, как их встретили в аэропорту фанаты, они отправились на прогулку российской столицей. Итальянские рокеры купили розовые шапки-ушанки, нацепили их на себя и ходили в них весь день.

группа Måneskin / instagram.com/thomasraggi__

Отметим, что в группы Måneskin много поклонников и в Украине. Артисты неоднократно обещали приехать в страну. Но, пока все никак.

Напомним, солист Måneskin Дамиано Давид часто эпатирует публику. Недавно он поцеловал барабанщика коллектива в новом провокационном клипе.

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