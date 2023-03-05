Мадонна и ее молодые любовники: один был младше певицы на 35 лет, а другой – на 41

Американская певица Мадонна была дважды замужем. После развода со вторым мужем, режиссером Гаем Ричи, исполнительница очень увлеклась молодыми парнями.

В артистки началась бурная личная жизнь. Знаменитость встречалась с бойфрендами, с которыми у нее была разница в возрасте более 25 лет и больше. С кем-то из них артистка планировала построить серьезные отношения, а кто-то недолго задержался в ее жизни. Каждый новый избранник Мадонны был младше предыдущего.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о молодых любовниках Мадонны, с которыми она крутила романы после развода с Гаем Ричи. В частности, предлагаем узнать, как артистка знакомилась с молодыми парнями и почему их отношения не складывались.

Манекенщик Хесус Лус

После длительных и сложных отношений с режиссером Гаем Ричи Мадонна закрутила роман с 21-летним бразильским манекенщиком Хесусом Лусом. Познакомились исполнительница и манекенщик в 2008 году во время фотосессии для известного журнала, и между ними пробежала искра. Мадонна и Хесус начали встречаться и вызвали большой интерес в прессе, ведь бойфренд был младше Мадонны на 28 лет.

Мадонна и Хесус Лус / Фото: Associated Press

Через два года роман парочки подошел к концу. Поговаривают, что молодой любовник ушел от Мадонны. Хесуса якобы смущала большая разница в возрасте, а также отсутствие общих интересов. Впрочем, по другой версии артистка не понравилась маме Хесуса, и он бросил ее.

Танцор Брахим Заибат

После разрыва отношений с молодым любовником Мадонна недолго скучала в одиночестве. Она закрутила роман с 23-летним танцовщиком из ее собственного балета Брахимом Заибатом, который младше ее на 29 лет. Отношения пары начались в 2010 году, но закончились в 2013. Поговаривают, что Мадонна ушла от Брахима, ведь он изменил ей.

Мадонна и Брахим Заибат

Танцор Тимор Стеффенс

Следующим избранником Мадонны стал тоже танцор, который младше ее на 30 лет, 26-летний Тимор Стеффенс. Отношения пары были серьезными, даже поговаривали, что влюбленные сыграют свадьбу. Впрочем, во время отдыха в Египте Мадонна неожиданно ушла от бойфренда. В общем, отношения пары начались в 2014 году и тогда же и завершились. Ходили слухи, что исполнительница ушла от бойфренда, ведь он начал слишком много уделять внимание ее дочери, которой на тот момент было 17 лет.

Мадонна и Тимор Стеффенс

Манекенщик Абубакар Сумахоро

После разрыва с Тимором Мадонна недолго скучала в одиночестве. Артистка в 2015 году закрутила роман с 25-летним манекенщиком Абубакаром Сумахоро, который младше ее на 32 года. Парочка познакомилась на вечеринке у друзей, между ними пробежала искра, и они стали встречаться.

Мадонна постоянно появлялась на публике с избранником, ездила с ним на отдых, познакомила с детьми, с которыми манекенщик с легкостью нашел общий язык. Впрочем, два года спустя пара разорвала отношения. Говорили, что их роман вошел в тупик, поэтому Абубакар и Мадонна решили, что им лучше продолжать развиваться отдельно.

Манекенщик Кевин Сампайо

Мадонна познакомилась с 32-летним Кевином, который младше ее на 33 года, в 2015 году. Впрочем, отношения пары начались в 2017 году, когда артистка ушла от Абубакара и переехала в Португалию. Их роман быстро развивался. Ходили слухи, что Мадонна хочет выйти замуж за Кевина. Исполнительница даже называла его своим женихом. Впрочем, их свадьба так и не состоялась. Два года спустя Мадонна вернулась в США и познакомилась со своим следующим бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

Мадонна, а слева от нее Кевин Сампайо / Фото: instagram.com/kevinsampaiotwin

Танцор Ахалим Уильямс

Артистка начала встречаться с Ахалимом в 2019 году. Юноша младше Мадонны на 35 лет, но это не помешало им построить крепкие отношения. Мадонна познакомила избранника с детьми. Исполнительница часто делилась семейными фотографиями, на которых красовался и Ахалим. Также певица любила показывать довольно пикантные снимки с молодым бойфрендом.

Впрочем, Мадонна и Ахалим после трех лет отношений неожиданно объявили о расставании. Причины такого решения пока неизвестны.

Мадонна и Ахалим Уильямс / Фото: instagram.com/madonna

Манекенщик Эндрю Дарнелл

После разрыва 3-летних отношений Мадонна закрутила роман с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который младше ее на 41 год. Парочка познакомилась во время фотосессии для известного глянца. Для кадра Мадонна и Эндрю страстно целовались. В это время между ними и пробежала искра. Но отношения пары не продолжались и полгода.

Мадонна и Эндрю Дарнелл / Фото: instagram.com/almightywulf

Причина их разрыва неизвестна, но ходили слухи, что Эндрю нашел себе избранницу своего возраста, что ударило по самооценке Мадонны.

Боксер Джош Поппер

Ходят слухи, что через месяц после разрыва с Эндрю, Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером Джошем Поппером, который тренирует одного из сыновей артистки. На этот раз вероятный бойфренд певицы младше ее на 35 лет.

Инсайдеры рассказывают, что между Мадонной и Джошем далеко не деловые отношения. Да и сама парочка намекает на роман. Они делились совместными фотографиями в фотоблогах. Если же Мадонна снимки удалила, Джош оставил.

Мадонна и Джош Поппер / Фото: instagram.com/_joshpopper

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