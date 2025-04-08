Мадонна и Элтон Джон помирились после 25-летней вражды: почему между ними был конфликт

Элтон Джон и Мадонна / © Associated Press

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Американская певица Мадонна и британский артист Элтон Джон объявили о примирении.

Конфликт между артистами длился почти 25 лет. А все началось в далеком 2002-м, когда Элтон Джон раскритиковал песню Мадонны Die Another Day. Композиция артистки стала саундтреком к фильму о Джеймсе Бонде — “Умри, но не сейчас”. Элтон Джон тогда не был красноречивым и назвал трек “худшей песней о Бонде”

На этом острые высказывания певца о Мадонне не окончились. Когда артистку номинировали на Q Awards 2004 за “Лучшее живое выступление”, он обвинил ее в использовании фонограммы.

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Исполнительница признается, что ей было очень обидно такое слышать от своего кумира. Артистка поделилась, что обожала творчество Элтона Джона. Более того, по словам Мадонны, именно он повлиял на ее желание заниматься музыкой.

Элтон Джон и Мадонна / © instagram.com/madonna

“Мне больно было знать, что кто-то, кем я восхищалась, очень публично говорил о неприязни ко мне как к творцу. Я этого не понимала”, — признается певица.

Впрочем, недавно артисты, наконец, помирились. Мадонна опубликовала фото с Элтоном Джоном, которое было сделано на SNL. Певица говорит, что побывала на концерте и за кулисами подошла к исполнителю. Там Элтон Джон извинился перед Мадонной. Более того, артист пообещал написать ей песню и предложил будущее сотрудничество.

“Когда я встретила его, первое, что он сказал: “Прости меня“. И стена между нами упала. Прощение — мощный инструмент. В течение минуты мы обнимались. Он написал для меня песню и хотел сотрудничать”, — поделилась артистка.

Напомним, недавно украинские актрисы Ольга и Наталья Сумские, которые являются родными сестрами, помирились после многих лет вражды. Ольга Вячеславовна ранее делилась, после чего произошло примирение.