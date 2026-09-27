Мадонна на редких фото показала своего взрослого приемного сына и поздравила его с важным праздником

Мадонна с приемным сыном Дэвидом / © instagram.com/madonna

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Американская поп-дива Мадонна показала редкие фото своего взрослого приемного сына.

Речь идет о Дэвиде Банде. Артистка в своем Instagram опубликовала ряд фотографий парня. Исполнительница это сделала не просто так. Дело в том, что приемный сын Мадонны праздновал день рождения. Юноше уже исполнился 21 год. Звездная мамочка публично поздравила его с праздником.

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Мадонна с приемным сыном Дэвидом / © instagram.com/madonna

Мадонна показала целый ряд снимков Дэвида, на которых можно заметить, как он менялся с годами. Также певица адресовала ему особенные слова. Исполнительница подчеркнула, что ее сын обязательно добьется больших успехов. Правда, иногда нерешительность Дэвида мешает ему, но Мадонна всегда будет рядом и по-матерински будет направлять его по верной тропинке.

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Приемный сын Мадонны Дэвид / © instagram.com/madonna

«Поздравляю с днем рожденья! Я знала, что ты обречен на величие, с того момента, когда встретила тебя. Дэвид Банда. Король Дэвид. Мир ждет тебя, чтобы ты взял эту корону и крепко надел ее на голову! Твоя нерешительность Весов иногда становится тебе помехой. Но я — твоя мама-Львица, и я всегда буду рядом, чтобы направлять тебя. И любить тебя!» — отметила артистка.

Мадонна с приемным сыном Дэвидом / © instagram.com/madonna

Мадонна воспитывает шестерых детей. Исполнительница родила дочь Лурдес и сына Рокко. Также певца усыновила Дэвида, дочь Чифундо и близнецов Стеллу и Эстера.

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