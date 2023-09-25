Мадонна на редких фотографиях показала своего приемного сына в день его рождения

Американская поп-дива Мадонна поздравила с днем рождения своего приемного сына Дэвида Банду.

Парень отметил свой 18-й день рождения в воскресенье, 24 сентября. По случаю праздника звездная мамочка поделилась коллажем с фотографиями сына и написала ему свое поздравление.

"С 18-м днем рождения, королю Дэвиде", — обратилась к парню Мадонна.

Сын Мадонны / Фото: instagram.com/madonna

На фотоколлаже певица сравнила две фотографии – на одной Дэвид еще маленький, а на другой позирует уже взрослый юноша. Судя по всему, первый кадр был сделан тогда, когда Мадонна и ее бывший муж Гай Риччи забирали под опеку мальчика.

Напомним, что Мадонна имеет шестерых детей. Старшую дочь – Марию Лурдес – певица родила во втором браке с фтнес-тренером Карлосом Леоном. В третьем браке с кинорежиссером Гаем Риччи у Мадонны родился сын Рокко Джон. Также пара взяла под опеку четырех детей – мальчика Дэвида Банду, девочку Чифундо Мерси и близнец Стеллу и Эстер.

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