Мадонна не может встать с постели и постоянно блюет: подробности неожиданной болезни 64-летней певицы

Американская поп-звезда Мадонна не на шутку испугала поклонников состоянием своего здоровья.

Как стало известно, после экстренной госпитализации в больницу, где артистку даже интубировали и поместили в интенсивную терапию, ее выписали домой. Издание TMZ сообщает, что звезда все еще прикована к кровати, она очень слаба и не может подняться и ее постоянно тошнит.

Официальной причиной резкого ухудшения здоровья Мадонны ее менеджер назвал бактериальную инфекцию. Однако поклонники исполнительницы подозревают, что у нее мог произойти сепсис из-за очередной пластической операции, которую 64-летняя Медж якобы сделала перед началом своего тура. Для этого звезда будто бы сделала переливание крови, но что-то пошло не так. Впрочем, другие фаны уверены, что ничего такого не было, ведь в противном случае Мадонну бы так быстро не отпустили из больницы.

Мадонна не пренебрегает пластическими операциями / Фото: Getty Images

Американские СМИ пишут, что до госпитализации Мадонна месяц мучилась от лихорадки, но держала это в секрете. Певица боялась, что если она обратится за медицинской помощью, это может поставить под угрозу тур, к которому она так усердно готовилась и публиковала закулисные кадры. Задержка усугубила инфекцию.

Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

Между тем менеджер Мадонны Гай Осири сообщил, что ее будущий тур The Celebration Tour будет отложен. Первый концерт артистки был запланирован на 15 июля. Впрочем, ни менеджер исполнительницы, ни ее агент еще не приняли окончательного решения, что делать с туром.

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