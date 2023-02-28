Мадонна обратилась к покойному брату и поделилась архивным фото вместе: "Ты посеял много важного"

Между звездой и ее родным человеком были непростые отношения.

Американская певица Мадонна отреагировала на смерть своего родного брата Энтони Чикконе, ушедшего из жизни 24 февраля.

Сначала исполнительница не давала никаких комментариев о смерти родного человека, но спустя время поделилась архивной фотографией с братом. Мадонна опубликовала черно-белое фото и посвятила Энтони трогательные строки.

Звезда поделилась, что брат познакомил ее с творчеством многих известных людей и внес большой вклад в ее жизнь.

"Спасибо, что ошеломлял меня, когда я была девушкой, и познакомил меня с Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом, буддизмом, даосизмом, Чарльзом Буковски, Ричардом Бротиганом, Джеком Керуаком. Ты посеял много важного", — написала Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

При жизни у Энтони были непростые отношения с Мадонной и другими членами семьи. Брат певицы страдал алкоголизмом и жил как беспризорный. За несколько месяцев до смерти Энтони пытался наладить общение с родными после реабилитации, но в конце концов оборвал с ними связь.

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