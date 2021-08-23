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Мадонна озадачила видео поцелуя двух мужчин в купе вагона: "Это твой сын"

Мадонна озадачила видео поцелуя двух мужчин в купе вагона: "Это твой сын"

instagram.com/madonna

Пользователи предположили, что на ролике ее 15-летний сын Дэвид.

Американская певица Мадонна продолжает отдыхать с родными в Италии и делиться фото и видео из отпуска.

Так, на одном из роликов, который звезда опубликовала в своем Instagram, она сняла страстный поцелуй двух мужчин. На видео, снятое в поезде, Мадонна показала, как влюбленные целуются в купе вагона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на то, что свою публикацию звезда не акцентировала именно на пикантном моменте любовных ласк, ведь в видео были и зажигательные танцы артистки с ее любимым, и итальянские песни под гитару, именно поцелуй заинтересовал фолловеров больше.

В комментариях ошеломленные пользователи написали ряд сообщений. Фаны предположили, что это 15-летний сын звезды Дэвид Банда.

  • То есть ты просто вставила видео, где сын уткнулся в губы к парню? Почему бы и нет
  • Это Дэвид целовал парня?
  • Неплохо быть твоим ребенком
  • Это твой сын?
Мадонна и Дэвид Банда / © instagram.com/madonna
Мадонна и Дэвид Банда / instagram.com/madonna

Впрочем, некоторые фолловеры заверили, что на ролике не Дэвид, а известная пара модели Джошуа Ли Каммингса и фотографа Стивена Кляйна.

  • Это Стивен Кляйн и его бойфренд
  • Неужели вы не видите, что Дэвид был в майке, а этот парень в футболке. Это точно не Дэвид.
Джошуа Ли Каммингс и Стивен Кляйн / © instagram.com/iamjoshuacummings
Джошуа Ли Каммингс и Стивен Кляйн / instagram.com/iamjoshuacummings

Напомним, ранее 15-летний сын Мадонны продефилировал в шелковом платье, покрутив бедрами. Дэвид Банда озадачил видео.

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