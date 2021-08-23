Мадонна озадачила видео поцелуя двух мужчин в купе вагона: "Это твой сын"

Пользователи предположили, что на ролике ее 15-летний сын Дэвид.
Американская певица Мадонна продолжает отдыхать с родными в Италии и делиться фото и видео из отпуска.
Так, на одном из роликов, который звезда опубликовала в своем Instagram, она сняла страстный поцелуй двух мужчин. На видео, снятое в поезде, Мадонна показала, как влюбленные целуются в купе вагона.
Несмотря на то, что свою публикацию звезда не акцентировала именно на пикантном моменте любовных ласк, ведь в видео были и зажигательные танцы артистки с ее любимым, и итальянские песни под гитару, именно поцелуй заинтересовал фолловеров больше.
В комментариях ошеломленные пользователи написали ряд сообщений. Фаны предположили, что это 15-летний сын звезды Дэвид Банда.
- То есть ты просто вставила видео, где сын уткнулся в губы к парню? Почему бы и нет
- Это Дэвид целовал парня?
- Неплохо быть твоим ребенком
- Это твой сын?
Впрочем, некоторые фолловеры заверили, что на ролике не Дэвид, а известная пара модели Джошуа Ли Каммингса и фотографа Стивена Кляйна.
- Это Стивен Кляйн и его бойфренд
- Неужели вы не видите, что Дэвид был в майке, а этот парень в футболке. Это точно не Дэвид.
Напомним, ранее 15-летний сын Мадонны продефилировал в шелковом платье, покрутив бедрами. Дэвид Банда озадачил видео.