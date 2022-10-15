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Мадонна поделилась редкими фото со старшей дочерью в день ее 26-летия

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Мадонна поделилась редкими фото со старшей дочерью в день ее 26-летия

Мадонна с дочерью / Фото: instagram.com/madonna

Звездная мамочка нежно поздравила дочь с днем рождения.

Певица Мадонна показала редкие фотографии вместе со своей старшей дочерью от бойфренда Карлоса Леона, Лурдеса Леона.

14 октября девушка отметила свой 26-й день рождения. По случаю праздника Мадонна опубликовала подборку по архивным фото, на которых показала Лурдес еще маленькой.

Также 64-летняя исполнительница написала нежное обращение к Лурдес, которое дополнила строками из своей песни Little Star.

"С днем рождения, Лурдес Мария! Я так горжусь женщиной, художником и человеком, которым ты стала! Никогда не забывай, кто ты, маленькая звезда! Сияй ярче всех звезд на небе", — поздравила дочь артистка.

Поклонники певицы неоднократно замечали, что с годами Лурдес становится все больше похож на звездную маму. В этом году девушка дебютировала как певица. Лурдес взяла псевдоним Lolahol и выпустила свой первый провокационный клип.

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