Мадонна поделилась редкими фотографиями с приемными детьми у новогодней елки

Поп-звезда Мадонна вместе со своими приемными детьми устроила вечеринку у новогодней елки.

В сторис в Instagram певица поделилась редкими фотографиями с сыном и тремя дочками. Звездная семья позировала в праздничном наряде – Мадонна выбрала для посиделок с детьми пушистый комбинезон и традиционный красный колпак.

Мадонна с детьми / Фото: instagram.com/madonna

В этом году семья Мадонны решила украсить елку и дом в голубых оттенках, которые, кстати, являются цветами наступающего 2023 года.

Мадонна с детьми / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что у Мадонны шестеро детей. Двое биологических — 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон и 22-летний Рокко Джон Ричи, а также четверо названных — 17-летний Дэвид Банда Чикконе-Ричи, 13-летняя Чифундо Мерси Джеймс Чикконе и 10-летнии близняшки Стелла и Эстер.

Отметим, что многие украинские звезды в этом году отпраздновали Рождество именно 25 декабря. Настя Каменских, Светлана Тарабарова и другие знаменитости обратились к своим поклонникам с приветствиями.

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