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Мадонна показала дочь почти обнаженной и с небритыми подмышками

Мадонна показала дочь почти обнаженной и с небритыми подмышками

Мадонна показала дочь почти обнаженной и с небритыми подмышками

instagram.com/madonna

Девушка выросла копией звездной мамы.

Американская поп-звезда Мадонна гордится своей старшей дочерью Лурдес.

Девушка выросла настоящей копией своей знаменитой мамы - такой же же бунтаркой и красавицей. Об этом свидетельствует видео, которым Мадонна поделилась у себя в Instagram. 14 октября Лурдес исполнилось 25 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

По этому случаю знаменитая мама в фотоблоге разместила ролик с дочкой, состоящий из фото и видео девушки. В видео присутствуют кадры из пикантных фотосессий Лурдес, где она предстает в латексном нижнем белье, с небритыми подмышками, балующейся в раздевалке, а также позирует с младшими братьями и сестрами:

"Лурдес Мария. С того самого дня, как ты прибыла на эту землю, ты демонстрировала всем, кто оказывался на твоей орбите, небольшое шоу. Ты динамит, окутанный плавлением. С днем рождения моя принцесса-бунтовщица. Мир недостаточно большой, чтобы вместить любовь, которую я испытываю к тебе", — поздравила звездная мама девушку.

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