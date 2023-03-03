Мадонна показала подросших детей на редких фотографиях по репетиции мирового турне

Американская певица Мадонна готовится еще раз покорить поклонников своим мировым турне The Celebration Tour.

На репетициях исполнитель поддерживают ее приемные дети. Так, в своем Instagram звезда поделилась новыми кадрами с подросшими дочерьми и сыном.

Фото: instagram.com/madonna

"Что при жизни без друзей и семьи?", — написала Мадонна.

Мадонна показала на фото 10-летних близняшек Стеллу и Эстер. Девушки позировали в черных футболках и спортивных штанах.

А вот 17-летняя Мерси Джеймс выбрала образ в серых оттенках и стильные очки. Дочь звезды показала пухлые губы на камеру у пианино.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Сын певицы Дэвид, похоже, тоже решил присоединиться к матери и на репетиции взял в руки гитару.

Фото: instagram.com/madonna

Напомним, на днях стало известно, что 64-летняя Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером после своего недавнего разрыва с 23-летним манекенщиком.

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