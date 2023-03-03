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Мадонна показала подросших детей на редких фотографиях по репетиции мирового турне

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
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Мадонна показала подросших детей на редких фотографиях по репетиции мирового турне

Фото: instagram.com/madonna

Поп-звезда готовится к юбилейному музыкальному путешествию.

Американская певица Мадонна готовится еще раз покорить поклонников своим мировым турне The Celebration Tour.

На репетициях исполнитель поддерживают ее приемные дети. Так, в своем Instagram звезда поделилась новыми кадрами с подросшими дочерьми и сыном.

© instagram.com/madonna
Фото: instagram.com/madonna

"Что при жизни без друзей и семьи?", — написала Мадонна.

Мадонна показала на фото 10-летних близняшек Стеллу и Эстер. Девушки позировали в черных футболках и спортивных штанах.

А вот 17-летняя Мерси Джеймс выбрала образ в серых оттенках и стильные очки. Дочь звезды показала пухлые губы на камеру у пианино.

© instagram.com/madonna
Фото: instagram.com/madonna
© instagram.com/madonna
Фото: instagram.com/madonna

Сын певицы Дэвид, похоже, тоже решил присоединиться к матери и на репетиции взял в руки гитару.

© instagram.com/madonna
Фото: instagram.com/madonna

Напомним, на днях стало известно, что 64-летняя Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером после своего недавнего разрыва с 23-летним манекенщиком.

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Дата публикации
Просмотры
69
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