Мадонна показала редкое фото со своими шестью детьми и 27-летним бойфрендом

Компания отдохнула в Европе.

Американская поп-звезда Мадонна показала редкую фотографию со своими шестью детьми.

На зимних каникулах большая семья отдыхала в швейцарских Альпах. На странице Instagram 63-летняя певица разместила теплый кадр, где изображена с наследниками: 25-летней Лурдес, 21-летним Рокко, являющимися ее биологическими детьми, и 16-летним Дэвидом, 15-летней Чифундо и 9-летними близнецами Стеллой и Эстер, которых она усыновила.

instagram.com/madonna

Так, Лурдес певица родила от кубинского актера Карлоса Леона, а Рокко – известного режиссера Гая Ричи. Младших четверых детей звезда забрала из Африки.

instagram.com/madonna

Также Мэдж похвасталась любовью со своим 27-летним бойфрендом – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

instagram.com/madonna

"Прощай, Гштад. Мы никогда не забудем ни твои горы, ни твой самогон!" – подписала фото легендарная звезда.

instagram.com/madonna

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