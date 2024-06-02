Мадонна показала своего 93-летнего отца и публично обратилась к нему с юмором

Американская поп-звезда Мадонна рассказала, что сегодня, 2 июня, ее отец празднует день рождения.

Сильвио Чикконе исполнилось 93 года. По этому случаю певица опубликовала ряд фото с папой и в оригинальном стиле поздравила его с праздником в фотоблоге. Также Мадонна вспомнила жизненную мудрость от отца, описывающую его отношение к жизни.

"Папа Сильвио, с 93-м днем рождения! Поздравляю с тем, что до сих пор едешь этими американскими горками под названием "жизнь" с юмором и в здравом уме. Спасибо, что делишься со мной своими афирмациями, которые звучат следующим образом: "Я буду идти до тех пор, пока не отпадут колеса". Ничто нас не остановит! Люблю тебя безгранично", - растрогала поздравлениями Мадонна.

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Кроме того, легендарная исполнительница показала, как выглядел ее папа в молодости. В частности, на архивных фото Сильвио предстает с женой и маленькой Мадонной, а потом уже появляется вместе с ней на сцене.

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с отцом / Фото: instagram.com/madonna

К поздравлениям присоединились звездные коллеги и поклонники поп-звезды. К тому же фаны отметили, что они с отцом похожи, как две капли воды.

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Напомним, экс-"Холостяк" Иракли Макацария со своей 22-летней женой также 2 июня празднуют день рождения сына. Звездные родители уже показали, как за один год подрос их малыш.

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