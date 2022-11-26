Мадонна показала всех своих шестерых детей на редком семейном фото

Американская поп-звезда Мадонна поделилась с поклонниками редкими кадрами со своей семьей.

На странице в Instagram певица разместила фотографии, на которых изображены все ее шестеро детей. Эти фотографии артистка решила обнародовать в честь Дня благодарения, которыйв Америке праздновали 24 ноября.

В честь праздника семья устроила шумную вечеринку. Звездная мама, не изменяя своему эпатажному стилю, нарядилась в эффектное черное платье с корсетом. Семья танцевала, лакомилась вкусностями, а дети Мадонны пробовали себя в качестве диджеев за диджейским пультом.

Мадонна с дочерью / Фото: instagram.com/madonna

Дочери Мадонны / Фото: instagram.com/madonna

"За что я благодарна…" – подписала фото Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с дочерью Лурдес / Фото: instagram.com/madonna

Стелла и Эстер / Фото: instagram.com/madonna

Дети Мадонны / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна с детьми / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что у Мадонны шестеро детей. Двое биологических и четверо приемных. Дочь Лурдес Марию Чикконе-Леон певица родила 14 октября 1996 года от кубинского танцора и фитнес-тренера Карлоса Леона. С ним звезда разошлась в 1997-м.

Сына Рокко Джона-Ричи звезда родила 11 августа 2000 года от британского режиссера Гая Ричи. Позже пара усыновила Дэвида Банда Чикконе-Ричи, родившегося в 2005 году. Через два года, в 2008-м, супруги развелись.

В 2009 году Мадонна удочерила девочку из Малави, которую назвала Чифундо Мерси Джеймс Чикконе. В 2017 году стало известно, что артистка также хочет удочерить девочек-близнецов из Малави Стеллу и Эстер, родившихся в 2012 году. Артистка удочерила их, когда им было четыре года.

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