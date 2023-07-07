Мадонна попала в больницу из-за передозировки наркотиков – СМИ

Американская поп-звезда Мадонна до сих пор восстанавливает здоровье после того, как неделю назад была экстренно госпитализирована в больницу.

С тех пор артистка не выходила на связь с поклонниками, а между тем ситуация вокруг певицы обрастает новыми подробностями. Так, в СМИ появилась версия, что 64-летний Медж могло стать плохо после передозировки наркотиками.

Якобы артистке ввели специальный препарат, обычно применяемый из-за передозировки наркотических веществ в экстренных ситуациях. По официальной версии, Мадонне действительно сделали инъекцию этим препаратом, но для борьбы с септическим шоком из-за бактериальной инфекции.

Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

Поговаривают, что исполнительница на самом деле могла воспользоваться допингом, ведь последние месяцы активно готовилась к своему туру The Celebration Tour.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что неделю назад американская певица Мадонна была экстренно госпитализирована в больницу после того, как ее без сознания нашли в собственном доме. Менеджер артистки в официальном обращении сообщил, что причиной резкого ухудшения ее здоровья стала бактериальная инфекция. Между тем фаны артистки подозревают, что у нее мог произойти сепсис из-за очередной пластической операции, которую 64-летняя Медж якобы сделала перед началом своего тура.

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