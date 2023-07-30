Мадонна после экстренной госпитализации растрогала обращением к своим детям и друзьям

64-летняя американская певица Мадонна после обморока и экстренной госпитализации написала трогательное обращение к своим друзьям и родным.

Через месяц после того, как звезда оказалась в больнице, ее восприятие жизни сильно изменилось. Как поделилась Мадонна, она увидела своих детей с другой стороны после случившейся ситуации. Певица также поделилась счастливыми фото с дочерью Лурдес и названным сыном Дэвидом Бандой.

Мадонна с дочерью / Фото: instagram.com/madonna

"Любовь родных и друзей - лучшее лекарство. Прошел месяц после больницы, и я могу порассуждать. Будучи матерью, вы можете зациклиться на потребностях своих детей и, казалось бы, бесконечных заботах. Но в трудную минуту мои дети действительно помогли мне. Я увидела их с такой стороны, с какой никогда раньше не видела. Это многое изменило", — поделилась Медж.

Мадонна с сыном / Фото: instagram.com/madonna

Звезда также показала ценный подарок, который ей сделали друзья по случаю выздоровления. Близкие подарили Мадонне фото, которое в свое время сделал легендарный Энди Уорхол — на снимке изображен художник Кит Харинг в куртке с портретом поп-короля Майкла Джексона.

"Если вы увеличите фотографию, которую я держу в руках, то увидите полароид, сделанный Энди Уорхолом, на котором Кит Харинг одет в куртку с лицом Майкла Джексона. Идеальный треугольник гениальности. Художник, который затронул столько жизней, включая мою собственную. Когда я открыла этот подарок, я зарыдала, потому что поняла, как мне повезло, что я жива. И как мне повезло, что я знал этих людей и многих других, которых тоже уже нет. Спасибо за этот подарок! И спасибо всем моим ангелам, которые защитили меня и позволили мне остаться, чтобы закончить свою работу!", – написала Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что на днях Мадонна показала, как после госпитализации зажигает камеру в корсете.

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