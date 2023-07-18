Мадонна после экстренной госпитализации вернулась в соцсети и очаровала фото с розами

Американская певица Мадонна вернулась к ведению своих социальных сетей после того, как ее экстренно госпитализировали в больницу.

Исполнительница поделилась с фанами новой фотографией, на которой позировала с огромным букетом розовых роз. 64-летняя Мадонна выглядела довольно свежим и отдохнувшим.

"Одна роза может стать моим садом. А единственный друг – моим миром". Спасибо", — подписала фотографию Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Также певица добавила новые фото в свои сторис. Звезда сделала селфи с мягкой игрушкой, за которой скрыла половину лица. Эти кадры Мэдж оставила без подписи.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, в конце июня Мадонну забрали в больницу. По словам менеджера звезды, у нее произошла бактериальная инфекция, которая не давала певице подняться с постели. После неожиданной госпитализации Мадонна даже составила завещание.

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