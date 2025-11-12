Мадонна посмеялась над слухами о собственной свадьбе и показала "признание" ее 29-летнего бойфренда

Мадонна и Аким Моррис

Американская поп-звезда Мадонна расставила точки над «і» в личной жизни.

Так, артистку в начале октября заподозрили в помолвке с младшим на 37 лет бойрендом, футболистом Акимом Моррисом. Основаниями для этого якобы стало роскошное кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце 67-летней звезды. Но, похоже, все оказалось далеким от правды.

В TikTok Мадонна решила иронично ответить на предположения фанов. Так, вместе с Акимом она появилась на забавных кадрах, где разыграла свое предложение. Ситуация получилась довольно комедийной, ведь исполнительница сразу показала, что не воспринимает слухи всерьез. На кадрах избранник артистки встает на одно колено, держа в руке якобы кольцо. В это время Мадонна с эмоцией удивления надевает украшение, которое на самом деле оказывается брелоком с футбольным мячиком. И после этого показывает неприличный жест пальцем.

Мадонна и Аким Моррис

«I Said Goal» (Я сказала «гол» — с англ.), — оставила ироничную подпись певица.

Кроме того, свой юмор Мадонна решила дополнила песней RAYE «Where Is My Husband!», что переводится как «Где мой муж!». Тем самым звезда окончательно опровергла слухи о помолвке и показала, что относится к ним с юмором.

К слову, 67-летняя икона сцены за плечами имеет вжа два брака. Первым ее мужем был актер Шон Пенн, а вторым — режиссер Гай Ричи. Во втором браке Мадонна родила сына Рокко и усыновила мальчика по имени Дэвид. Кроме того, у певицы есть взрослая дочь Лурдес, а также еще трое детей.

