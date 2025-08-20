ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
574
Время на прочтение
1 мин

Мадонна рассекретила, как с размахом в компании молодого бойфренда и дочерей отпраздновала 67-летие

Певица осуществила свою давнюю мечту.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Мадонна

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна отпраздновала свой 67-й день рождения.

Артистка осуществила давнюю мечту - увидеть знаменитую конную гонку Палио, которая проходит с 1482 года именно 16 августа. Звезду сопровождали ее 28-летний бойфренд, бывший футболист Аким Моррис, а также дочери - 19-летняя Мерси и 28-летняя Лурдес.

"Моя мечта на протяжении многих лет была - посмотреть Палио, которое происходит в Сиене на мой день рождения с 1482. Нет слов, чтобы описать волнение, напряжение и зрелищность этого ритуала. Тысячи людей замирают в тишине перед стартом. Это невозможно описать словами. Мечты действительно сбываются", - призналась артистка.

В видео Мадонна продемонстрировала местные традиционные танцы, фейерверки, живописную итальянскую природу, антикварные покупки и игру одной из дочерей на фортепиано.

Изюминкой вечера стал гигантский розовый торт Лабубу с надписью "Happy Birthday Madudu". Артистка задула свечи под аплодисменты гостей.

Поздравления Мадонне оставили немало знаменитостей, в частности певица Кэти Перри написала: "Моя Королева", а бывший премьер Канады Джастин Трюдо пожелал звезде счастья.

Напомним, недавно Мадонна высказалась о войне и символическим образом заявила о своей позиции. На странице в соцсетях певица опубликовала соответствующее фото.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie