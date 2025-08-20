Мадонна рассекретила, как с размахом в компании молодого бойфренда и дочерей отпраздновала 67-летие

Мадонна / © instagram.com/madonna

Реклама

Американская певица Мадонна отпраздновала свой 67-й день рождения.

Артистка осуществила давнюю мечту - увидеть знаменитую конную гонку Палио, которая проходит с 1482 года именно 16 августа. Звезду сопровождали ее 28-летний бойфренд, бывший футболист Аким Моррис, а также дочери - 19-летняя Мерси и 28-летняя Лурдес.

"Моя мечта на протяжении многих лет была - посмотреть Палио, которое происходит в Сиене на мой день рождения с 1482. Нет слов, чтобы описать волнение, напряжение и зрелищность этого ритуала. Тысячи людей замирают в тишине перед стартом. Это невозможно описать словами. Мечты действительно сбываются", - призналась артистка.

Реклама

В видео Мадонна продемонстрировала местные традиционные танцы, фейерверки, живописную итальянскую природу, антикварные покупки и игру одной из дочерей на фортепиано.

Дата публикации 12:42, 20.08.25 Количество просмотров 28 Мадонна поделилась видео грандиозного празднования своего 67-летия

Изюминкой вечера стал гигантский розовый торт Лабубу с надписью "Happy Birthday Madudu". Артистка задула свечи под аплодисменты гостей.

Поздравления Мадонне оставили немало знаменитостей, в частности певица Кэти Перри написала: "Моя Королева", а бывший премьер Канады Джастин Трюдо пожелал звезде счастья.

Напомним, недавно Мадонна высказалась о войне и символическим образом заявила о своей позиции. На странице в соцсетях певица опубликовала соответствующее фото.