Мадонна рассекретила, как с размахом в компании молодого бойфренда и дочерей отпраздновала 67-летие
Певица осуществила свою давнюю мечту.
Американская певица Мадонна отпраздновала свой 67-й день рождения.
Артистка осуществила давнюю мечту - увидеть знаменитую конную гонку Палио, которая проходит с 1482 года именно 16 августа. Звезду сопровождали ее 28-летний бойфренд, бывший футболист Аким Моррис, а также дочери - 19-летняя Мерси и 28-летняя Лурдес.
"Моя мечта на протяжении многих лет была - посмотреть Палио, которое происходит в Сиене на мой день рождения с 1482. Нет слов, чтобы описать волнение, напряжение и зрелищность этого ритуала. Тысячи людей замирают в тишине перед стартом. Это невозможно описать словами. Мечты действительно сбываются", - призналась артистка.
В видео Мадонна продемонстрировала местные традиционные танцы, фейерверки, живописную итальянскую природу, антикварные покупки и игру одной из дочерей на фортепиано.
Изюминкой вечера стал гигантский розовый торт Лабубу с надписью "Happy Birthday Madudu". Артистка задула свечи под аплодисменты гостей.
Поздравления Мадонне оставили немало знаменитостей, в частности певица Кэти Перри написала: "Моя Королева", а бывший премьер Канады Джастин Трюдо пожелал звезде счастья.
