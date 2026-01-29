Мадонна разозлила появлением на публике в шапке-ушанке с символикой СССР и в компании россиян

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американская поп-звезда Мадонна возмутила своим неоднозначным поступком.

Исполнительница побывала в английском городке Маргейт. Там знаменитость посетила резиденцию для художников, организованную ее давней подругой Трейси Эмин. Мадонна побывала там на экскурсии, активно делилась своими впечатлениями, а также фотографиями.

На одном из фото певица неожиданно засветилась в компании российских художниц Елизаветы Залиевой и Оли Австрейх. Они обе являются участницами резиденции Трейси Эмин. И что интересно, художницы после полномасштабного российского вторжения в Украину не стыдились участвовать в выставках в России.

Но пользователей в посте Мадонны возмутила другая деталь, а точнее как выглядела певица. На некоторых кадрах артистка озадачила выбором образа. Исполнительница позировала в шапке-ушанке, которая была с изображением серпа и молота на фоне красной звезды, что является символами СССР. Пользователи не смогли промолчать и упрекнули Мадонну за такой выбор наряда.

Но это глупый совковый символ на шапке...Пока Украина под атакой этого режима..

Люблю вашу музыку, но носить совковую ушанку очень не круто...Особенно в сегодняшних реалиях..

Это не провокационно и не имеет ничего общего с искусством. Под этим знаком погибли миллионы людей. Можно было бы носить нацистскую шляпу, небольшая разница..

Мадонна, вы всегда были революционеркой - той, которая громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему сердце разрывается, когда вы в шапке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю и убивает украинцев.

Стоит отметить, что Мадонна с начала полномасштабной войны в Украине публично осуждает захватнические действия России. Артистка показывала уничтоженные украинские города, таким образом освещала преступления оккупантов. Также исполнительница помогала украинцам финансово и на концертах поднимала сине-желтый флаг.

Напомним, недавно отличился оргкомитет кинопремии "Оскар", который номинировал фильм о россиянах и любимца путина. Актер Александр Рудинский гневно прокомментировал это.