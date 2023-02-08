Мадонна резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее из-за неудачного внешнего вида на "Грэмми"

Американскую певицу Мадонну, похоже, задели комментарии хейтеров по поводу ее внешнего вида на премии "Грэмми-2023", поэтому исполнительница решила ответить на оскорбления.

Знаменитость объяснила, что ее лицо выглядело так неестественно из-за того, что ее снимали крупным планом камерой с длинным объективом. По словам певицы, это испортило бы внешний вид любого.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, многие люди решили говорить лишь о моих фотографиях крупным планом, сделанных камерой с длинным объективом, который бы испортил любое лицо!" – прокомментировала Мадонна.

Мадонна / Фото: Getty Images

По словам артистки, ей приходится сталкиваться с эйджизмом (дискриминацией по возрасту) и мизогинией (пренебрежением к женщинам). Артистке досадно, что вместо того, чтобы гордиться женщинами за 45 лет, некоторые в обществе критикуют их из-за желания быть авантюрными и трудолюбивыми.

"Снова я попала в сети эйджизма и мизогинии, которыми пронизан мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается гордиться женщиной, которой исполнилось 45 лет, и чувствует потребность наказать ее, если она и в дальнейшем будет оставаться волевой, трудолюбивой и склонной к приключениям", – добавила артистка.

Мадонна / Фото: Getty Images

Исполнительница также отметила, что и в дальнейшем у нее будет такой внешний вид, который она считает нужным.

"Я никогда не извинялась ни за свой творческий выбор, ни за то, как выгляжу или как одеваюсь, и не собираюсь начинать. Меня унижали СМИ с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это – испытание, и я счастлива, что прокладываю новое дело, чтобы всем стоящим за мной женщинам было легче в последующие годы. Как сказала Бейонсе: "Ты не разобьешь мою душу", — подытожила артистка.

Напомним, на церемонии награждения "Грэмми-2023" Мадонна несколько озадачила своим внешним видом. Фанаты в соцсетях начали насмехаться, что певица слишком увлеклась услугами пластического хирурга.

Читайте также: