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Мадонна с рыжими волосами и осветленными бровями испугала фанов опухшим видом

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Мадонна с рыжими волосами и осветленными бровями испугала фанов опухшим видом

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

64-летняя поп-дива Мадонна продолжает экспериментировать с имиджем.

Новые кадры с Мадонной на ее странице в Instagram снова взволновали поклонников певицы. В соцсети исполнительница поделилась фотографиями по недавнему посещению презентации мужской одежды Вилли Чаварриа.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

На мероприятии певица появилась в новом образе — с длинными рыжими волосами и осветленными бровями, которые стали совсем незаметными на светлой коже исполнительницы. К фото в сторону Мадонна добавила провокационную надпись: "Модная шл*ха".

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Поклонники певицы не могли не заметить большое количество фотошопа, к которому прибегла артистка. На фото с обработкой фаны едва узнали любимую певицу. Однако в ленту Мадонна добавила видео с небинарной исполнительницей Arca, на котором поп-диву все увидели без прикрас.

Внешний вид певицы испугал ее поклонников, ведь она выглядела довольно опухшей. И хотя многие комментаторы обрадовались возможному дуэту певиц, большинство попросили Мадонну остановить эксперименты с внешностью.

  • Что случилось с ее лицом? С виду это уже не Мадонна!
  • Почему люди в возрасте пытаются казаться молодыми?
  • Это противно! Она как пластиковая кукла!
  • Она переборщила! Слишком много операций!

Напомним, это уже не в первый раз, когда Мадонна удивляет своим поведением. Недавно 64-летняя певица опубликовала странное видео, где продемонстрировала бриллиантовые зубы.

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