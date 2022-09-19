Мадонна с рыжими волосами и осветленными бровями испугала фанов опухшим видом

64-летняя поп-дива Мадонна продолжает экспериментировать с имиджем.
Новые кадры с Мадонной на ее странице в Instagram снова взволновали поклонников певицы. В соцсети исполнительница поделилась фотографиями по недавнему посещению презентации мужской одежды Вилли Чаварриа.
На мероприятии певица появилась в новом образе — с длинными рыжими волосами и осветленными бровями, которые стали совсем незаметными на светлой коже исполнительницы. К фото в сторону Мадонна добавила провокационную надпись: "Модная шл*ха".
Поклонники певицы не могли не заметить большое количество фотошопа, к которому прибегла артистка. На фото с обработкой фаны едва узнали любимую певицу. Однако в ленту Мадонна добавила видео с небинарной исполнительницей Arca, на котором поп-диву все увидели без прикрас.
Внешний вид певицы испугал ее поклонников, ведь она выглядела довольно опухшей. И хотя многие комментаторы обрадовались возможному дуэту певиц, большинство попросили Мадонну остановить эксперименты с внешностью.
- Что случилось с ее лицом? С виду это уже не Мадонна!
- Почему люди в возрасте пытаются казаться молодыми?
- Это противно! Она как пластиковая кукла!
- Она переборщила! Слишком много операций!
Напомним, это уже не в первый раз, когда Мадонна удивляет своим поведением. Недавно 64-летняя певица опубликовала странное видео, где продемонстрировала бриллиантовые зубы.
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