Мадонна снялась в эпатажной фотосессии с 29-летним бойфрендом и показала их поцелуи

Американская поп-звезда Мадонна на полную наслаждается жизнью и не скрывает личное от посторонних глаз.

Исполнительница оригинальным образом подтвердила, что она снова не одинока и закрутила новый роман с молодым парнем. Ранее в СМИ обсуждали, что артистка встречается с 29-летним боксером Джошем Поппером. Говорят, что звезда познакомилась с избранником, когда он начал тренировать одного из ее детей.

Новому бойфренду Мадонны 29 лет / Фото: instagram.com/_joshpopper

Теперь Мадонна подтвердила эти слухи. В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила снимки с эпатажной фотосессии, в которой снялась с младшим ее на 36 лет кавалером.

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии / Фото: instagram.com/madonna

На фото влюбленные позируют в балаклавах, длинных кожаных плащах. Образ Мэдж дополнили массивные сапоги на платформе и трость.

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии с новым бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна снялась в эпатажной фтосессии / Фото: instagram.com/madonna

Отметим, что у Мадонны достаточно бурная личная жизнь. И отдает предпочтение звезда парням, значительно моложе ее. Обо всех молодых людях, с которыми звезда крутила романы, читайте в нашем материале.

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