Мадонна спустя два дня после разрыва с бойфрендом закрутила новый роман с младшим на 31 год боксером

Артистка не была долго одинокой.

Американская поп-певица Мадонна лишь через два дня после разрыва с бойфрендом успела закрутить новый роман.

В этот раз избранником исполнительницы тоже стал боксер, по имени Ричард Риакпрое. Мадонна снова не изменила своим вкусам и выбрала значительно младше себя мужчину. Их разница в возрасте составляет 31 год.

Как пишет The Sun, парочка познакомилась еще в прошлом году. Мадонну и Ричарда свели общие друзья. Боксер был манекенщиком на одном из модных мероприятий, которое также посетила исполнительница. Там парочку и познакомили общие друзья. Певица якобы очень сильно сблизилась с боксером после разрыва с бойфрендом.

Мадонна и Ричард Риакпрое / Фото: instagram.com/madonna

"Ричард познакомился с Мадонной благодаря миру моды — у них есть общие друзья. Они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга", — рассказал источник.

Кстати, в скором времени у Ричарда состоится поединок в Лондоне. Боксер якобы делился, что певица собирается прийти на мероприятие и поддержать его.

Отметим, только недавно стало известно, что Мадонна разошлась с младшим на 35 лет боксером Джошем Поппером. Пара находилась в отношениях год, однако напряженный график исполнительницы негативно повлиял на их роман.

Мадонна с бывшим бойфрендом / Фото: instagram.com/_joshpopper

Напомним, недавно сын голливудских актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа объявил о новых отношениях. Дилан Дуглас уже даже успел показать свою возлюбленную.

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