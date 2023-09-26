Мадонна устроила дерзкую вечеринку для приемного сына в честь его 18-летия

Американская певица Мадоннаустроила праздничную вечеринку в честь дня рождения своего названного сына Дэвида Банды.

На днях парню исполнилось 18 лет, поэтому семья решила с размахом отпраздновать эту дату. Кадрамы с вечеринки Мадонна поделилась в своих Instagram-stories.

"С 18-летием, Дэвид Бандп! Племенное имя — Сензангахона. Потомок племени Нгони! Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы познакомились с тобой в Мчиндже в детском доме "Дом надежды"! "Говори правду". Лучшего имени для художника и придумать! Ты растешь действительно выдающимся человеком! Мы все так гордимся тобой! Ты сияешь, как самая яркая звезда", — поздравила сына Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

На праздник были приглашены друзья Дэвида и его звездной мамы, а также сестры – Эстер и Стелла. Среди гостей также присутствовал 29-летний бойфренд знаменитости боксер Джош Поппер.

На одном фото Мадонна позировала вместе со своими приемными детьми на камеру.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Судя по фото, звезда решила, что ее сын уже достаточно повзрослел для того, чтобы отрываться по полной. Так, в одном из кадров Мадонна показала страстные танцы вместе с полуобнаженными девушками.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Для дня рождения сына певица выбрала образ в привычном для себя стиле – кружевной корсет с платьем-жакетом и колготки в сеточку.

Фото: instagram.com/madonna

Знаменитость не стеснялась развлекаться в компании молодых ребят – звезда танцевала, обнималась с гостями и делала с ними фото.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что Мадонна имеет шестерых детей. Старшую дочь – Марию Лурдес – певица родила во втором браке с фтнес-тренером Карлосом Леоном. В третьем браке с кинорежиссером Гаем Риччи у Мадонны родился сын Рокко Джон. Также пара взяла под опеку четырех детей – мальчика Дэвида Банду, девочку Чифундо Мерси и близнец Стеллу и Эстер.

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