Мадонна устроила откровенную игру со знаменитостями в честь своего юбилейного концертного тура

Американская певица Мадонна пригласила друзей-знаменитостей на откровенную вечеринку с провокационными играми.

На посиделки к исполнительнице посетили актриса Эми Шумер, диджей Diplo, актеры Джек Блэк и Энри Андре, а также другие известные персоны. Мадонна предложила своим гостям сыграть в игру "Правда или действие", где они могли выбирать друг для друга любые задания. Видео с вечеринки Мадонна опубликовала на YouTube.

К примеру, Diplo пришлось окунать свой половой орган в бокал с алкоголем. А сама Мадонна предложила Эми Шумер показать всем, как она ведет себя в постели с мужем.

В ответ актриса дала задание певице отправиться в большой концертный тур и Мадонна, конечно, согласилась. Так, совсем скоро поп-дива будет ждать своих фанатов на концертах, где споет все свои лучшие хиты. Для артистки тур станет юбилейным, 40-м в карьере.

Начнутся гастроли Мадонны 15 июля. Сначала звезда посетит 11 городов в Америке, а затем отправится в Европу. Завершающим городом станут Нидерланды, где исполнительница даст концерт 1 декабря.

Читайте также: