Мадонна устроила вечеринку ко дню рождения дочери и показала редкие фото с детьми

Дочке звезды исполнилось 17 лет.
В семье поп-дивы Мадонны праздник – день рождения отпраздновала ее приемная дочь Чифундо.
Средней дочери певице исполнилось 17 лет. В честь праздника Мадонна устроила для девочки вечеринку в семейном кругу. Фотографиями вместе с приемными детьми исполнительница поделилась в сторис в Instagram.
"С днем рождения, Чифундо! Мы любим тебя", — написала звездная мамочка.
Для вечеринки дом украсили синими воздушными шариками, а также серебристым декором. Также из шариков-букв было выложено второе имя девушки — Мерси.
Вся семья нарядилась в праздничную одежду в черной цветовой гамме. Сама же именинница выбрала черное длинное платье с цветастым рисунком.
Мадонна не изменяла своей любви к эпатажным образам. Поп-звезда выбрала черный жакет с кружевным топом и дополнила образ очками необычной формы.
"Моя драгоценная, красивая и талантливая дочь", — подписала фото с Чифундо звезда.
Счастливая звездная мама позировала вместе с детьми и обнималась с ними на общих фотографиях.
Напомним, что певица Мадонна воспитывает четырех приемных детей — сына Дэвида Банду и дочерей Чифундо Мерси, Стеллу и Эстер. Также у исполнительницы двое собственных детей — дочь Лурдес и сын Рокко.
Читайте также: