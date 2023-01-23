Мадонна устроила вечеринку ко дню рождения дочери и показала редкие фото с детьми

В семье поп-дивы Мадонны праздник – день рождения отпраздновала ее приемная дочь Чифундо.

Средней дочери певице исполнилось 17 лет. В честь праздника Мадонна устроила для девочки вечеринку в семейном кругу. Фотографиями вместе с приемными детьми исполнительница поделилась в сторис в Instagram.

"С днем рождения, Чифундо! Мы любим тебя", — написала звездная мамочка.

Для вечеринки дом украсили синими воздушными шариками, а также серебристым декором. Также из шариков-букв было выложено второе имя девушки — Мерси.

Фото: instagram.com/madonna

Вся семья нарядилась в праздничную одежду в черной цветовой гамме. Сама же именинница выбрала черное длинное платье с цветастым рисунком.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна не изменяла своей любви к эпатажным образам. Поп-звезда выбрала черный жакет с кружевным топом и дополнила образ очками необычной формы.

Фото: instagram.com/madonna

"Моя драгоценная, красивая и талантливая дочь", — подписала фото с Чифундо звезда.

Фото: instagram.com/madonna

Счастливая звездная мама позировала вместе с детьми и обнималась с ними на общих фотографиях.

Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что певица Мадонна воспитывает четырех приемных детей — сына Дэвида Банду и дочерей Чифундо Мерси, Стеллу и Эстер. Также у исполнительницы двое собственных детей — дочь Лурдес и сын Рокко.

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