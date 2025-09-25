Мадонна в 20-летие приемного сына показала его сразу после усыновления и как он выглядит сейчас

Мадонна с сыном / © instagram.com/madonna

Реклама

Американская певица Мадонна поделилась редкими семейными фотографиями и поздравила своего приемного сына Дэвида Банду с юбилеем.

Парню исполнилось 20 лет, и звездная мама не сдержала эмоций, вспоминая его детство. В своем Instagram артистка выложила подборку ярких кадров, среди которых как их милые фотографии с досуга, так и эффектные совместные выступления на сцене. Мадонна подчеркнула, что всегда верила в огромный потенциал сына еще с первых дней после знакомства.

Мадонна с детьми / © instagram.com/madonna

Мадонна с сыном / © instagram.com/madonna

Сын Мадонны / © instagram.com/madonna

Сын Мадонны / © instagram.com/madonna

Мадонна с сыном / © instagram.com/madonna

Мадонна с сыном / © instagram.com/madonna

"С днем рождения, Дэвид! Для тебя нет ничего невозможного. Я поняла, что тебе суждено достигать вершин еще с тех пор, когда ты бегал без подгузников и пил кока-колу из детской бутылочки. Ты настоящий гангстер", — восхитила 67-летняя артистка поздравлениями.

Реклама

К слову, певица регулярно делится тем, как гордится стремительным развитием Дэвида и каким творческим он стал. Юноша уже несколько лет строит собственную музыкальную карьеру. С момента усыновления именинник повзрослел и даже обогнал маму ростом, что заметно на фото.

Напомним, недавно шоумен Анатолий Анатолич показался с дочкой и рассказал о своих главных правилах воспитания детей.