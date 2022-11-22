Мадонна в длинной шубе и тесном корсете засветила пышный бюст: "Настроение для любви"

64-летняя певица ошеломила образом.
Поп-дива Мадонна засветила свои прелести в смелых одеждах и заговорила о любви.
Эпатажная певица продолжает доказывать публике, что делать провокационные фото и видео можно даже в 64 года. Очередной смелый образ звезда продемонстрировала в новом видео в Instagram.
На кадрах, опубликованных исполнительницей, она позирует в длинной шубе, колготках в сеточку, золотых туфлях на шпильке и перчатках в тон. Пышный бюст певицы едва удерживал белый тесный корсет. Под джазовую мелодию Мадонна соблазнительно позировала, лежа на диване.
"Настроение для любви" – загадочно подписала видео Мадонна.
Отдельными фото своего смелого наряда исполнительница решила также подлиться в сторис.
Напомним, недавно Мадонна испугала фанов, показав себя с обнаженной грудью.
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