Мадонна в мини-шортах и колготках в сеточку зажгла на вечеринке 17-летнего приемного сына

64-летняя певица Мадонна не отстает от молодого поколения и охотно отрывается на вечеринках.

На днях средний сын Мадонны Дэвид Банда отметил свой 17-й день рождения. В честь праздника парень устроил громкую вечеринку в стиле диско и пригласил на нее не только друзей, но и маму.

На празднике сына Мадонна появилась в зеленых минишортиках и рубашке, расшитой цветами и бахромой на рукавах. Свой образ певица дополнила большим количеством украшений, колготками в сеточку и стильной шляпой со стразами.

Фото: instagram.com/madonna

Существительное Дэвид Банда тоже выбрал смелый наряд – 17-летний парень отпраздновал свой день рождения в блестящем костюме с украшениями на шее.

Фото: instagram.com/madonna

На вечеринке 64-летняя Мадонна ошеломила зажигательными плясками с гостями, которыми она поделилась с поклонниками в видео в Instagram.

К тому же, на вечеринке также были и младшие дочери певицы – Стелла и Эстер. Фото с ними Мадонна поделилась в сторис.

Фото: instagram.com/madonna

Напомним, Дэвид Банда стал первым усыновленным ребенком певицы и режиссера Гая Ричи. Мадонна взяла опеку над мальчиком в 2006 году, когда ему исполнился год. Также исполнительница имеет двоих биологических детей — дочь Лурдес и сына Рокко, а также трое дочерей, которых она удочерила — Чифундо Мерси, Стеллу и Эстер.

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