Мадонна в наряде с обнаженной грудью станцевала на столе в гей-клубе

Певица эпатировала своим образом.
Известная американская певица Мадонна, которая недавно захватила горячими снимками в белье, продолжает эпатировать своими откровенными образами.
Так, на днях 62-летняя звезда выступила в одном из нью-йоркских гей-клубов по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ-сообществу.
Однако, несмотря на то, что поп-королева спела только две песни, ее выступление надолго запомнился зрителям, поскольку устроила настоящий перфоманс.
Из снимков опубликованных в фотоблог Мэдж, заметно, что выступала прямо на барной стойке в кожаных мини-шортах, голубом парике и с практически обнаженной грудью.
Отмечается, что во время своего довольно короткого концерта, ей удалось собрать более 100 тысяч долларов, которые будут направлены на решение вопросов ЛГБТ-сообщества.
Напомним, не так давно Мадонна поделилась редкими кадрами с 90-летним отцом. Певица с детьми отпраздновала юбилей папы.