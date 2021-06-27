Мадонна в наряде с обнаженной грудью станцевала на столе в гей-клубе

Мадонна в наряде с обнаженной грудью станцевала на столе в гей-клубе

Певица эпатировала своим образом.

Известная американская певица Мадонна, которая недавно захватила горячими снимками в белье, продолжает эпатировать своими откровенными образами.

Так, на днях 62-летняя звезда выступила в одном из нью-йоркских гей-клубов по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ-сообществу.

Однако, несмотря на то, что поп-королева спела только две песни, ее выступление надолго запомнился зрителям, поскольку устроила настоящий перфоманс.

Из снимков опубликованных в фотоблог Мэдж, заметно, что выступала прямо на барной стойке в кожаных мини-шортах, голубом парике и с практически обнаженной грудью.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Отмечается, что во время своего довольно короткого концерта, ей удалось собрать более 100 тысяч долларов, которые будут направлены на решение вопросов ЛГБТ-сообщества.

Напомним, не так давно Мадонна поделилась редкими кадрами с 90-летним отцом. Певица с детьми отпраздновала юбилей папы.

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