Мадонна в платье с откровенным декольте устроила эпатажную фотосессию в церкви

Мадонна в платье с откровенным декольте устроила эпатажную фотосессию в церкви

Сейчас артистка отдыхает в Италии.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно отпраздновала 63-летие с тортом в форме креста, поехала в отпуск.

Сейчас она находится в Италии. В путешествии певицу сопровождают ее бойфренд, 27-летний танцор Ахламалик Уильямс, и шесть ее детей: двое биологических — Рокко и Лурдес — и четверо приемных, Стелла, Эстер, Мерси Джеймс и Дэвид.

Мадонна в церкви / instagram.com/madonna

Звезда делится различными фотографиями и видео с отдыха. Однако, Мадонна не забывает и удивлять своих поклонников.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала эпатажные снимки в религиозном стиле в платье с откровенным декольте, которые были сделаны в церкви. Мадонна позировала перед камерой в образе итальянской синьоры.

Мадонна в Италии / instagram.com/madonna

"Ешь, молись, люби", — подписала фотографии исполнительница.

Мадонна в церкви / instagram.com/madonna

Напомним, в последнее время звезда часто отдыхает с семьей. Недавно артистка посещала ферму вместе со своей семьей. Там она наслаждалась природой, а ее дети покатались на лошадях.

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